Мошенники получают удаленный доступ к гаджетам под видом техподдержки

Мошенники связываются с жертвами, сообщая о подозрительной активности на их гаджетах и предлагая срочную «проверку безопасности». Под видом заботы о конфиденциальности данных, мошенники убеждают пользователей показать экран своего устройства и установить специальное якобы «защитное» приложение.
На самом деле, это вредоносная программа, которая предоставляет злоумышленникам полный удаленный контроль над гаджетом. Преступники получают доступ к личным фотографиям, переписке, а главное — к банковским счетам и платежным системам.
После получения доступа, мошенники начинают оказывать психологическое давление, заставляя жертву немедленно сменить пароли во всех аккаунтах. Это позволяет им закрепиться в системе и беспрепятственно переводить деньги на свои счета или совершая покупки от имени владельца телефона.