Мошенники получают удаленный доступ к гаджетам под видом техподдержки

После получения доступа, мошенники начинают оказывать психологическое давление, заставляя жертву немедленно сменить пароли во всех аккаунтах. Это позволяет им закрепиться в системе и беспрепятственно переводить деньги на свои счета или совершая покупки от имени владельца телефона.