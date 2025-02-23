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Мошенники атакуют владельцев банковских карт в Новосибирске

Владельцам не работающих в России карт Visa и Mastercard предлагают восстановить карту, а потом получают доступ к их мобильному банкингу.

Источник: Прецедент

Роскачество предупреждает россиян о новом виде мошенничества. На этот раз объектами своих атак мошенники выбрали владельцев карт систем Visa и Mastercard, которые, как известно, с 2022 года перестали работать в России.

Владельцу такой карты звонят и говорят, что ее можно восстановить. Для этого нужно назвать ФИО, другие личные данные, а затем код из смс, по которому мошенники получают доступ к госуслугам, телеграм-каналу и другим ресурсам жертвы.

Далее жулики набирают онлайн-кредиты через портал госуслуг, рассылают всем контактам из Telegram просьбы «занять денег до завтра».

Другой способ мошенничества — владельцам недействующих карт отправляют ссылку, в которой, якобы, содержится инструкция для восстановления карты. На самом деле, ссылка ведет на фишинговый ресурс, с помощью которого злоумышленники получают доступ к телефону жертвы и распоряжаются его деньгами.

Часто жулики с помощью IP-телефонии подменяют свой номер номером Сбербанка +900.

Специалисты Роскачества предупреждают россиян, что никакой официальной информации о возобновлении работы карт нет.

— Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки какого-либо программного обеспечения, — говорит руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Екатерина СОСНИНА.