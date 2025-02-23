Садистам с автомойки на Урале предъявили обвинения: им грозит до 12 лет тюрьмы

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, фигурантами дела стали молодые люди 2004, 2007 и 2008 годов рождения. В зависимости от роли каждого им инкриминируются преступления, предусмотренные статьями 213, 126 и 133 УК РФ, максимальное наказание за самое тяжкое из этих деяний может составлять 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, вечером 3 января 2025 года обвиняемые против воли посадили двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, в автомобиль и отвезли в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском. Там они применили к потерпевшим физическое и психологическое насилие.
С учетом характера преступления и установленных обстоятельств следствие направило в суд ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в телеграм-канале СУ СК по Свердловской области.
Ранее «ФедералПресс» писал, что инцидентом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал от региональных следователей предоставить полный доклад о ходе расследования дела. Как сообщили правоохранители, один из фигурантов дела ранее уже имел судимость.