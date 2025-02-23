Садистам с автомойки на Урале предъявили обвинения: им грозит до 12 лет тюрьмы

По версии следствия, вечером 3 января 2025 года обвиняемые против воли посадили двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, в автомобиль и отвезли в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском. Там они применили к потерпевшим физическое и психологическое насилие.