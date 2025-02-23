Mash: председатель дома мешал пожарным тушить горящий подъезд в Хабаровске

По данным пресс-службы управления МЧС по региону, пожар возник на Краснодарской, 17 в квартире на шестом этаже, где вспыхнула электропроводка. Искры привели к горению на площади одного квадратного метра. Пламя было потушено за считанные минуты, никто из жильцов не пострадал.