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Mash: председатель дома мешал пожарным тушить горящий подъезд в Хабаровске

В Хабаровске председатель дома не давал проехать пожарным к очагу возгорания, оправдывая это тем, что огнеборцы находятся на частной территории, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным пресс-службы управления МЧС по региону, пожар возник на Краснодарской, 17 в квартире на шестом этаже, где вспыхнула электропроводка. Искры привели к горению на площади одного квадратного метра. Пламя было потушено за считанные минуты, никто из жильцов не пострадал.

Amur Mash опубликовал видео, где со спасателями МЧС вступил в конфликт председатель дома — он преградил путь пожарной машине и отказывался пропускать огнеборцев. В это же время, утверждает ресурс, в подъезде произошло задымление.

«Люди кричали и плакали от страха. А с огнём боролись жители других квартир», — пишет Telegram-канал.

Законны ли действия председателя жилья или же он будет привлечён к ответственности, пока не известно. Официальных комментариев по поводу действий мужчины пока нет.

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