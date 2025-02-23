Mash: председатель дома мешал пожарным тушить горящий подъезд в Хабаровске

По данным пресс-службы управления МЧС по региону, пожар возник на Краснодарской, 17 в квартире на шестом этаже, где вспыхнула электропроводка. Искры привели к горению на площади одного квадратного метра. Пламя было потушено за считанные минуты, никто из жильцов не пострадал.
Amur Mash опубликовал видео, где со спасателями МЧС вступил в конфликт председатель дома — он преградил путь пожарной машине и отказывался пропускать огнеборцев. В это же время, утверждает ресурс, в подъезде произошло задымление.
«Люди кричали и плакали от страха. А с огнём боролись жители других квартир», — пишет Telegram-канал.
Законны ли действия председателя жилья или же он будет привлечён к ответственности, пока не известно. Официальных комментариев по поводу действий мужчины пока нет.