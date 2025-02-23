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В Полоцке милиция нашла подростков, которые сняли видео с башенного крана

В Полоцке милиция нашла подростков, залезших на башенный кран ради хайпа.

Источник: Комсомольская правда

В Полоцке милиция нашла подростков, которые залезли на башенный кран, ругались матом и снимали видео, сообщил телеграм-канал «Милиция Витебщины» УВД Витебского облисполкома.

В милицию о хулиганах сообщили очевидцы, которые заметили матерившихся подростков на высоте строительного крана. Правоохранители незамедлительно задержали нарушителей.

Выяснилось, что поздно вечером 16-летние учащиеся одного из местных колледжей в районе новостроек проникли на стройплощадку и забрались на башенный кран. Стройплощадка не охранялась, поэтому подростки никем незамеченные проникли на стройку и залезли на самую вершину крана, стали выкрикивать нецензурные слова и снимать видео для соцсетей. Это услышали прохожие, которые и вызвали милицию.

На задержанных подростков составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Но также на должностных лиц организации, которая осуществляет строительство объекта, вынесли представление об устранении причин и условий, которые поспособствовали совершению административного правонарушения и возможного несчастного случая.

И мы писали, что школьница пропала в Минске — ушла из дома в синих шлепанцах и розовых перчатках.