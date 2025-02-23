В Полоцке милиция нашла подростков, которые сняли видео с башенного крана

Выяснилось, что поздно вечером 16-летние учащиеся одного из местных колледжей в районе новостроек проникли на стройплощадку и забрались на башенный кран. Стройплощадка не охранялась, поэтому подростки никем незамеченные проникли на стройку и залезли на самую вершину крана, стали выкрикивать нецензурные слова и снимать видео для соцсетей. Это услышали прохожие, которые и вызвали милицию.