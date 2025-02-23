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В Новосибирске парень избил мужчину около лифта

Пострадавший обратился в полицию.

Источник: Соцсети

В Новосибирске парень избил мужчину около лифта. ЧП произошло в доме на улице Заречной в Первомайском районе. Инцидент попал на камеры, и его выложили в телеграм-канал «АСТ-Black».

На кадрах видно, что мужчина стоял около лифта с собакой. К нему подошла компания, и один из парней завязал драку.

— Мужа увезли в больницу. У него диагностировали перелом носа. Запись передали в полицию, — сообщила жена пострадавшего в телеграм-канале.

Женщина утверждает, что с ее мужем до сих пор из полиции не связывались.