В Новосибирске парень избил мужчину около лифта. ЧП произошло в доме на улице Заречной в Первомайском районе. Инцидент попал на камеры, и его выложили в телеграм-канал «АСТ-Black».
На кадрах видно, что мужчина стоял около лифта с собакой. К нему подошла компания, и один из парней завязал драку.
— Мужа увезли в больницу. У него диагностировали перелом носа. Запись передали в полицию, — сообщила жена пострадавшего в телеграм-канале.
Женщина утверждает, что с ее мужем до сих пор из полиции не связывались.