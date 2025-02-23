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На Южном Урале из-за неисправной проводки сгорел частный дом

Происшествие случилось в южноуральском Злотоусте на улице Петровская. Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС вызов поступил ночью.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

По прибытии огнеборцы застали горение частного дома и надворных построек. Общая площадь возгорания составила порядка 80 квадратных метров. С пожаром боролось личный состав в 20 человек.

Им удалось ликвидировать горение. Пострадавших в ходе ЧП удалось избежать. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

В МЧС вновь порекомендовали гражданам тщательно проверять исправность электрических приборов, соблюдать меры предосторожности при использовании огня, а также не оставлять электрическое оборудование без присмотра.

МЧС
пожары