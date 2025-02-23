На Южном Урале из-за неисправной проводки сгорел частный дом

По прибытии огнеборцы застали горение частного дома и надворных построек. Общая площадь возгорания составила порядка 80 квадратных метров. С пожаром боролось личный состав в 20 человек.
Им удалось ликвидировать горение. Пострадавших в ходе ЧП удалось избежать. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.
В МЧС вновь порекомендовали гражданам тщательно проверять исправность электрических приборов, соблюдать меры предосторожности при использовании огня, а также не оставлять электрическое оборудование без присмотра.