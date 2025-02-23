Два человека пострадали при ночном пожаре в Гомеле

Спасатели 23 февраля в 1.10 получили информацию о пожаре в девятиэтажном доме на улице Народного Ополчения. На втором этаже загорелась квартира, которая принадлежит мужчине 1963 года рождения. Работники МЧС спасли мать владельца жилья. Пенсионерка 1930 года рождения отравилась продуктами горения, ее госпитализировали. Отравление продуктами горения также получил сын хозяина квартиры 2003 года рождения. Молодого человека доставили в больницу.