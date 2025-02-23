Два человека пострадали при ночном пожаре в Гомеле

Спасатели 23 февраля в 1.10 получили информацию о пожаре в девятиэтажном доме на улице Народного Ополчения. На втором этаже загорелась квартира, которая принадлежит мужчине 1963 года рождения. Работники МЧС спасли мать владельца жилья. Пенсионерка 1930 года рождения отравилась продуктами горения, ее госпитализировали. Отравление продуктами горения также получил сын хозяина квартиры 2003 года рождения. Молодого человека доставили в больницу.
Пожар произошел утром 22 февраля в деревне Камейши Столбцовского района. Муж хозяйки дома 1955 года рождения пытался самостоятельно потушить возгорание и получил ожоги. Мужчине оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации он отказался.
В деревне Лучицы Петриковского района автономный пожарный извещатель сработал 22 февраля около 13.20. Благодаря АПИ спасена хозяйка дома 1935 года рождения.
Специалисты выясняют причины пожаров.