Пропавшего в Павлодаре мужчину нашли убитым

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Павлодара, в ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено тело ранее без вести пропавшего жителя города.
«Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", — информируют правоохранители и просят всех, кому известно что-либо по ситуации, сообщить в ДП.