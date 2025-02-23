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Пропавшего в Павлодаре мужчину нашли убитым

В Павлодаре в результате ОПМ найдено тело ранее пропавшего без вести жителя города. Возбуждено дело по статье «убийство», передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Павлодара, в ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено тело ранее без вести пропавшего жителя города.

«Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", — информируют правоохранители и просят всех, кому известно что-либо по ситуации, сообщить в ДП.