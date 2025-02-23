Рюкзак пассажира загорелся в самолёте Астана — Актау

Сегодня, 23 февраля 2025 года, во время выполнения рейса FS 7375 по маршруту Астана — Актау в верхнем багажном отсеке самолета произошло возгорание рюкзака пассажира. Пожар был оперативно потушен бортпроводниками авиакомпании. На борту находилось 182 пассажира. Самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме. Дополнительная информация о ситуации будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.
Уточняется, что рейс перенесён на 17:10 по времени Астаны. Все пассажиры имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств.
Ранее авиакомпания напоминала пассажирам, что портативное зарядное устройство (power bank) можно перевозить только в ручной клади и при условии, что мощность аккумулятора не превышает 160 Вт/ч.