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Рюкзак пассажира загорелся в самолёте Астана — Актау

Опасный инцидент произошёл на борту самолёта, летевшего по маршруту Астана — Актау. В багажном отсеке произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Flyone.ru

Сегодня, 23 февраля 2025 года, во время выполнения рейса FS 7375 по маршруту Астана — Актау в верхнем багажном отсеке самолета произошло возгорание рюкзака пассажира. Пожар был оперативно потушен бортпроводниками авиакомпании. На борту находилось 182 пассажира. Самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме. Дополнительная информация о ситуации будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.

сообщили в пресс-службе авиакомпании FlyArystan

Уточняется, что рейс перенесён на 17:10 по времени Астаны. Все пассажиры имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств.

Ранее авиакомпания напоминала пассажирам, что портативное зарядное устройство (power bank) можно перевозить только в ручной клади и при условии, что мощность аккумулятора не превышает 160 Вт/ч.

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