«Оформлял займы на умирающих». В Минске судимый работник хосписа оформлял кредиты на умирающих людей

В Минске будут судить работника хосписа, оформлявшего кредиты на смертельно больных пациентов, сообщает агентство «Минск-Новости».
Как рассказали в прокуратуре, обвиняемым по делу о хищении имущества путем модификации компьютерной информации (ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси) проходит 39-летний ранее судимый минчанин.
Установлено, что в июне 2020-го фигурант вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. В 2022-м мужчина начал работать в хосписе, ухаживая за умирающими людьми. Но потом он узнал, что один из белорусских мобильных операторов предлагает клиентам микрозаймы. Тогда работник стал брать у умирающих пациентов телефоны или доставал сим-карты из устройств, чтобы через специальное приложение, оформлять микрозаймы на суммы от 300 до 1000 белорусских рублей. Полученные средства он переводил на свой счет. Всего мужчина оформил займы на семь человек на общую сумму 4100 белрублей.
До суда фигурант находится под подпиской о невыезде. Свою вину он признал полностью, а причиненный ущерб частично возместил.
Также в Полоцке милиция нашла подростков, которые сняли видео с башенного крана.
И мы писали, что школьница пропала в Минске — ушла из дома в синих шлепанцах и розовых перчатках.