«Оформлял займы на умирающих». В Минске судимый работник хосписа оформлял кредиты на умирающих людей

Установлено, что в июне 2020-го фигурант вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. В 2022-м мужчина начал работать в хосписе, ухаживая за умирающими людьми. Но потом он узнал, что один из белорусских мобильных операторов предлагает клиентам микрозаймы. Тогда работник стал брать у умирающих пациентов телефоны или доставал сим-карты из устройств, чтобы через специальное приложение, оформлять микрозаймы на суммы от 300 до 1000 белорусских рублей. Полученные средства он переводил на свой счет. Всего мужчина оформил займы на семь человек на общую сумму 4100 белрублей.