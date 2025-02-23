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Самолет Москва — Кайо-Коко готовится к аварийной посадке из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Nordwind рейсом Москва Кайо-Коко (Куба) по решению экипажа отправился на аварийную посадку в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге из-за отказа одного из двигателей. Об этом 23 февраля сообщил источник Известий.

Источник: Роман Соколов/ТАСС

Он добавил, что самолет должен приземлиться примерно через полчаса.

Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале уточнила, что посадка запланирована на 14:36. Наземные службы аэропорта приведены в готовность. Прокуратура, в свою очередь, проверяет соблюдение прав пассажиров в этой ситуации.

Ранее, 18 февраля, правоохранители начали доследственную проверку после аварийной посадки самолета Ан-24 в Якутске. Воздушное судно выполняло рейс из Олекминска в Якутск и столкнулось с неисправностью стойки шасси. Самолет благополучно сел, пострадавших не было.