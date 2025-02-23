Самолет Москва — Кайо-Коко готовится к аварийной посадке из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Nordwind рейсом Москва Кайо-Коко (Куба) по решению экипажа отправился на аварийную посадку в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге из-за отказа одного из двигателей. Об этом 23 февраля сообщил источник Известий.