Женщина погибла, мужчина пострадал на пожаре в поселке Бурятии

— Его незамедлительно эвакуировали из горящего здания и оказали первую медицинскую помощь. На данный момент мужчина находится в больнице Усть-Баргузина. Шесть человек и две единицы техники потушили пожар на площади 45 квадратов, — поделились в ведомстве.