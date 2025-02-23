Женщина погибла, мужчина пострадал на пожаре в поселке Бурятии

Трагедия унесшая жизнь человека произошла в поселке Усть-Баргузин Бурятии. Днем 23 февраля сторожку на территории недействующей пилорамы охватил огонь. Как сообщили в ГО и ЧС республики, во время тушения пожара возле входа начальником караула был обнаружен 46-летний мужчина без сознания.
— Его незамедлительно эвакуировали из горящего здания и оказали первую медицинскую помощь. На данный момент мужчина находится в больнице Усть-Баргузина. Шесть человек и две единицы техники потушили пожар на площади 45 квадратов, — поделились в ведомстве.
Позже уже во время разбора конструкций и прошивки, было найдено тело 49-летней женщины. Сейчас причины пожара устанавливаются. На месте трагедии работаем дознаватель.