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Женщина погибла, мужчина пострадал на пожаре в поселке Бурятии

Пламя охватило сторожку на территории пилорамы в поселке Усть-Баргузин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трагедия унесшая жизнь человека произошла в поселке Усть-Баргузин Бурятии. Днем 23 февраля сторожку на территории недействующей пилорамы охватил огонь. Как сообщили в ГО и ЧС республики, во время тушения пожара возле входа начальником караула был обнаружен 46-летний мужчина без сознания.

— Его незамедлительно эвакуировали из горящего здания и оказали первую медицинскую помощь. На данный момент мужчина находится в больнице Усть-Баргузина. Шесть человек и две единицы техники потушили пожар на площади 45 квадратов, — поделились в ведомстве.

Позже уже во время разбора конструкций и прошивки, было найдено тело 49-летней женщины. Сейчас причины пожара устанавливаются. На месте трагедии работаем дознаватель.