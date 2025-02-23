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Запросивший аварийную посадку самолет Москва — Кайо-Коко приземлился в Пулково

Согласно источнику «Известий», сейчас самолет находится на стоянке. На борту Boeing 777−200 находилось 436 пассажиров (вместимость — 440). Им предоставят все необходимые услуги в соответствии с авиационными правилами, указали в Nordwind.

Источник: РИА "Новости"

Согласно источнику «Известий», сейчас самолет находится на стоянке. На борту Boeing 777200 находилось 436 пассажиров (вместимость — 440). Им предоставят все необходимые услуги в соответствии с авиационными правилами, указали в Nordwind.

«23 февраля в связи с подозрением на техническую неисправность ВС рейса N4−551 Шереметьево — Кайо-Коко, экипажем было принято решение о посадке на запасном аэродроме Пулково с целью обеспечения безопасности полета», — сообщил перевозчик.

Дальнейшую перевозку пассажиров в Москву планируется осуществить резервным бортом.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что самолет Nordwind, летевший рейсом из Кубы с Москву, по решению экипажа отправился на аварийную посадку в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге из-за отказа одного из двигателей. Наземные службы аэропорта были приведены в полную готовность.