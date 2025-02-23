Запросивший аварийную посадку самолет Москва — Кайо-Коко приземлился в Пулково

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что самолет Nordwind, летевший рейсом из Кубы с Москву, по решению экипажа отправился на аварийную посадку в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге из-за отказа одного из двигателей. Наземные службы аэропорта были приведены в полную готовность.