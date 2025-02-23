В Башкирии подросток и мужчина пострадали после хлопка газовоздушной смеси

В Балтачевском районе Башкирии сегодня, 23 февраля, пострадали два человека. По информации МЧС республики, подросток и мужчина получили ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси.
В ведомстве проинформировали, что ЧП произошло в гараже на улице Гареева в деревне Сейтяково, когда пострадавшие работали резаком. В результате хлопка на мужчине и 17-летнем подростке загорелась одежда, в результате чего оба получили сильные ожоги.
К настоящему моменту обоих экстренно доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.
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