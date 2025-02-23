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В Башкирии подросток и мужчина пострадали после хлопка газовоздушной смеси

Во время работы резаком пострадали два человека из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Балтачевском районе Башкирии сегодня, 23 февраля, пострадали два человека. По информации МЧС республики, подросток и мужчина получили ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси.

В ведомстве проинформировали, что ЧП произошло в гараже на улице Гареева в деревне Сейтяково, когда пострадавшие работали резаком. В результате хлопка на мужчине и 17-летнем подростке загорелась одежда, в результате чего оба получили сильные ожоги.

К настоящему моменту обоих экстренно доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

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