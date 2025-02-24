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В Татарстане пожарный извещатель спас многодетную семью от гибели

В поселке Уруссу произошел пожар в частном доме, где загорелась крыша. Благодаря установленному по социальной программе пожарному извещателю семья вовремя узнала о возгорании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: МЧС РФ

Мать с пятью детьми в возрасте от 2 до 12 лет успела эвакуироваться и вызвать пожарных.

Сотрудники ведомства — восемь человек и четыре единицы техники — успешно ликвидировали пожар, охвативший площадь в 70 квадратных метров.

МЧС
пожары