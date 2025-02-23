В Миассе потушили крупный пожар на складе

В Миассе потушили пожар на складе пиломатериалов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
ЧП случилось днём 23 февраля на Тургоякском шоссе. К прибытию пожарных дым шёл из-под кровли строения. Была угроза перехода огня на соседние здания.
Пожар ликвидировали на площади 150 квадратных метров. Причину возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания. Уточняется, что обошлось без пострадавших.
Напомним, ранее в Златоусте загорелся частный дом на улице Петровской. Огонь перекинулся на надворные постройки.