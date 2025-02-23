На Урале арестовали обвиняемого в похищении и избиении несовершеннолетней

Вечером 3 января несколько молодых людей насильно усадили нескольких девушек в автомобиль в Каменске-Уральском и привезли их на автомойку по ул. Карла Маркса, уточнили в региональной прокуратуре. По данным телеграм-канала Baza, похитителями были Анашкин, его 16-летний брат и 20-летний друг. Они усадили в машину четырех девушек, двух 16-летних, одну 17-летнюю и одну 18-летнюю. Приехав на автомойку, молодые люди оставили 16-летних в машине, двух других раздели, избили ногами и руками, облили пеной для мойки машин и ледяной холодной водой. Воду и пену лили в лица и глаза, заставляли девушек открывать рты.