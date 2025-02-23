В Волгодонске легковушка врезалась в опору ЛЭП, пострадал молодой водитель

В Волгодонске 19-летний водитель легковушки «Лада Гранта» чудом выжил в серьезном ДТП. Фотографию на месте происшествия сделали сотрудники Госавтоинспекции.
Судя по снимку, машина на скорости боком въехала в опору ЛЭП, получив после этого внушительную вмятину: оказались повреждены дверь около руля и крыша.
Как уточнили в Госавтоинспекции, инцидент произошел сегодня, 23 февраля, на проспекте Мира.
— Предварительно, молодой человек не выдержал безопасную скорость и в итоге не справился с управлением. Он с травмами был доставлен в больницу. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в ведомстве.
Всех автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.