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В Волгодонске легковушка врезалась в опору ЛЭП, пострадал молодой водитель

19-летний водитель легковушки чудом выжил в серьезном ДТП в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске 19-летний водитель легковушки «Лада Гранта» чудом выжил в серьезном ДТП. Фотографию на месте происшествия сделали сотрудники Госавтоинспекции.

Судя по снимку, машина на скорости боком въехала в опору ЛЭП, получив после этого внушительную вмятину: оказались повреждены дверь около руля и крыша.

Как уточнили в Госавтоинспекции, инцидент произошел сегодня, 23 февраля, на проспекте Мира.

— Предварительно, молодой человек не выдержал безопасную скорость и в итоге не справился с управлением. Он с травмами был доставлен в больницу. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в ведомстве.

Всех автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.