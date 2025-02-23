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В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 30 человек

В Екатеринбурге загорелся частично расселенный дом на улице Краснофлотцев.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге загорелся трехэтажный частично расселенный дом на улице Краснофлотцев. Огонь охватил квартиры на втором и третьем этажах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

— По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 «квадратов». До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 35 человек. Информации о пострадавших не поступало, — рассказали спасатели.

На место происшествия прибыли 56 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Локализовать огонь удалось в 12:45. Потушили пожар в 12:58. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

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