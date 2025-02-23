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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали о серии обстрелов Горловки ВСУ.

«В результате артобстрела Горловки со стороны украинских нацистов ранены два мирных жителя», — написал Приходько.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.