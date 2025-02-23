При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

В воскресенье в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали о серии обстрелов Горловки ВСУ.
«В результате артобстрела Горловки со стороны украинских нацистов ранены два мирных жителя», — написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.