На юге Москвы произошел пожар в ЖК «Ривер парк»

Ранее, 21 февраля, пожар произошел на предприятии общественного питания на улице Нижняя Красносельская в центре Москвы. Посетители самостоятельно покинули помещение кафе до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, площадь которого составила 30 кв. м.