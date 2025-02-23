Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Москвы произошел пожар в ЖК «Ривер парк»

В жилом комплексе Ривер парк на юге Москвы произошел пожар. Как сообщает 23 февраля источник Известий, огонь охватил легковую машину и две бытовки.

Источник: МЧС РФ

ГУ МЧС России по столице уточнило, что ЧП произошло на Коломенской улице. Сейчас огонь уже ликвидирован.

«Пожар был потушен специалистами МЧС России на площади 20 кв. м. Пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 21 февраля, пожар произошел на предприятии общественного питания на улице Нижняя Красносельская в центре Москвы. Посетители самостоятельно покинули помещение кафе до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, площадь которого составила 30 кв. м.

МЧС
пожары