На юге Москвы произошел пожар в ЖК «Ривер парк»

ГУ МЧС России по столице уточнило, что ЧП произошло на Коломенской улице. Сейчас огонь уже ликвидирован.
«Пожар был потушен специалистами МЧС России на площади 20 кв. м. Пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 21 февраля, пожар произошел на предприятии общественного питания на улице Нижняя Красносельская в центре Москвы. Посетители самостоятельно покинули помещение кафе до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, площадь которого составила 30 кв. м.