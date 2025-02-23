В спальном районе в Балаково прогремел взрыв

И телеграм-канал, и издание пишут, что взрыв произошел в 3-м микрорайоне рядом с домом по набережной Леонова. Sutynews пишет, что это произошло рядом с пятиэтажкой 1968 года постройки. Как сообщает портал со ссылкой на очевидцев, пострадала как минимум одна женщина.