Арестованы все участники банды, истязавшей девушек в Каменске-Уральском

О ЧП в Каменске-Уральском стало известно 21 февраля. По информации СУ СКР по Свердловской области, трое парней, которым 21 год, 17 и 16 лет, насильно привезли двух студенток в помещение автомойки, расположенной на территории города. Здесь они применили в отношении потерпевших физическое и психическое насилие.