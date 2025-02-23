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Арестованы все участники банды, истязавшей девушек в Каменске-Уральском

Синарский райсуд Каменска-Уральского отправил в СИЗО третьего обвиняемого в истязании студенток.

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении третьего подозреваемого — шестнадцатилетнего жителя Каменска-Уральского — также удовлетворено судом», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Фигурант будет заходиться в следственном изоляторе до 4 апреля 2025 года.

Ранее ещё двоим участникам банды избрали меру пресечения: молодых людей 21 и 17 лет отправили в СИЗО до 4 апреля.

О ЧП в Каменске-Уральском стало известно 21 февраля. По информации СУ СКР по Свердловской области, трое парней, которым 21 год, 17 и 16 лет, насильно привезли двух студенток в помещение автомойки, расположенной на территории города. Здесь они применили в отношении потерпевших физическое и психическое насилие.

Фигурантов обвиняют по трем статьям УК РФ: «Хулиганство, совершённое группой лиц», «Похищение с применением насилия, по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Понуждение к действиям сексуального характера, совершённое группой лиц».