В Саратовской области женщина пострадала при ЧП в многоквартирном доме

Ранее, 18 февраля, в Барышском районе Ульяновской области два человека пострадали из-за обрушения перекрытий дома. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что инцидент произошел 17 февраля. По предварительной информации, причиной обрушения двухквартирного дома в селе Чувашская Решетка стало возгорание баллонного газа. Пострадавших мужчину и женщину доставили в медучреждение.