В Саратовской области женщина пострадала при ЧП в многоквартирном доме

Пресс-служба правительства региона сообщила, что ход расследования обстоятельств ЧП взял на контроль губернатор региона Роман Бусаргин. Пострадавшей в настоящее время оказывают помощь медики. На месте инцидента работают правоохранители.
В СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону возбуждено уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего», — указано в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 18 февраля, в Барышском районе Ульяновской области два человека пострадали из-за обрушения перекрытий дома. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что инцидент произошел 17 февраля. По предварительной информации, причиной обрушения двухквартирного дома в селе Чувашская Решетка стало возгорание баллонного газа. Пострадавших мужчину и женщину доставили в медучреждение.