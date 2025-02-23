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В Саратовской области женщина пострадала при ЧП в многоквартирном доме

В городе Балаково Саратовской области в результате происшествия в многоквартирном доме пострадала женщина.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба правительства региона сообщила, что ход расследования обстоятельств ЧП взял на контроль губернатор региона Роман Бусаргин. Пострадавшей в настоящее время оказывают помощь медики. На месте инцидента работают правоохранители.

В СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 18 февраля, в Барышском районе Ульяновской области два человека пострадали из-за обрушения перекрытий дома. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что инцидент произошел 17 февраля. По предварительной информации, причиной обрушения двухквартирного дома в селе Чувашская Решетка стало возгорание баллонного газа. Пострадавших мужчину и женщину доставили в медучреждение.