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В Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку

ПЯТИГОРСК, 23 фев — РИА Новости. Девятилетнюю девочку загрызли собаки в Ставрополе, хозяйку животных задержали, сообщило следственное управление СК России по Ставропольскому краю в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«В Ставропольском межрайонном следственном отделе СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки в результате нападения собак (часть 1 статьи 109 УК России). Следователем СК России хозяйка собак задержана. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления», — говорится в материале.

По данным следствия, в воскресенье днем в Ставрополе ребенок гулял недалеко от участка, на котором местная жительница содержала собак. Животные свободно перемещались по территории без присмотра.

В результате собаки напали на девочку. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать их, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти ребенка не удалось.

СК