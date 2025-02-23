В Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку

«В Ставропольском межрайонном следственном отделе СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки в результате нападения собак (часть 1 статьи 109 УК России). Следователем СК России хозяйка собак задержана. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления», — говорится в материале.
По данным следствия, в воскресенье днем в Ставрополе ребенок гулял недалеко от участка, на котором местная жительница содержала собак. Животные свободно перемещались по территории без присмотра.
В результате собаки напали на девочку. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать их, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти ребенка не удалось.