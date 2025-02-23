На М-4 под Шахтами собрался затор, очевидцы сообщают о ДТП с фурой

Под Шахтами в Ростовской области опрокинулась фура. Об этом 23 февраля сообщили в соцсетях. По данным Госавтоинспекции, пострадавших в этой аварии не было, но транспорт получил механические повреждения.
Судя по интернет-картам, затор из-за ДТП сейчас собрался на трассе М-4 «Дон». Сложности с проездом отмечаются как раз под Шахтами, в районе поселка Аютинского. Протяженность пробки в 19 часов вечера составляет около 5−6 км.
Напомним, сегодня днем в Ростовской области пошел снег, после этого на дорогах местами появилась метель. Сохраняется гололедица. Водителям нужно быть очень внимательными и осторожными. Необходимо следить за скоростью, нельзя совершать резкие маневры.