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Водитель и два пассажира опрокинувшегося Volkswagen погибли в ДТП под Смолевичами

Водитель и пассажиры опрокинувшегося Volkswagen погибли в ДТП под Смолевичами.

Источник: Комсомольская правда

Водитель и два пассажира опрокинувшегося Volkswagen погибли в ДТП под Смолевичами, сообщили в МВД Беларуси.

Трагедия произошла в деревне Будагово Смолевичского района, чей 40-летний житель за рулем Volkswagen около 17.35 не справился с управлением. Предварительная информация Госавтоинспекции (а ее начальник Виктор Ротченков выбыл на место происшествия) такова: водитель неверно выбрал скорость движения на закруглении дороги. Из-за этого авто съехало в правый по ходу движения кювет. Там Volkswagen наехал на придорожное дерево и опрокинулся.

«Водитель и два пассажира (личности устанавливаются) погибли», — сказано в сообщении МВД.

Тем временем в Минске судимый за убийство работник хосписа оформлял кредиты на умирающих людей.

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