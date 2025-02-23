Водитель и два пассажира опрокинувшегося Volkswagen погибли в ДТП под Смолевичами, сообщили в МВД Беларуси.
Трагедия произошла в деревне Будагово Смолевичского района, чей 40-летний житель за рулем Volkswagen около 17.35 не справился с управлением. Предварительная информация Госавтоинспекции (а ее начальник Виктор Ротченков выбыл на место происшествия) такова: водитель неверно выбрал скорость движения на закруглении дороги. Из-за этого авто съехало в правый по ходу движения кювет. Там Volkswagen наехал на придорожное дерево и опрокинулся.
«Водитель и два пассажира (личности устанавливаются) погибли», — сказано в сообщении МВД.
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