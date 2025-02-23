В Минске водитель BMW сбил пешехода с пятимесячным ребенком в коляске, спутав педали и поехав на красный

Все произошло около 17.40 23 февраля в минском микрорайоне Малиновке. На пересечении улиц Космонавтов и Есенина (а по ней ехало авто — участник ДТП) 57-летний водитель BMW отвлекся от управления машиной. Из-за этого он отпустил педаль тормоза, а его авто начало двигаться через перекресток. Причем на светофоре горел красный свет.