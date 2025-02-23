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В Минске водитель BMW сбил пешехода с пятимесячным ребенком в коляске, спутав педали и поехав на красный

В Минске водитель BMW сбил пешехода с пятимесячным ребенком, поехав на красный.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель BMW сбил пешехода с пятимесячным ребенком в коляске, спутав педали, сообщает УГАИ ГУВД Мингорсиполкома.

Все произошло около 17.40 23 февраля в минском микрорайоне Малиновке. На пересечении улиц Космонавтов и Есенина (а по ней ехало авто — участник ДТП) 57-летний водитель BMW отвлекся от управления машиной. Из-за этого он отпустил педаль тормоза, а его авто начало двигаться через перекресток. Причем на светофоре горел красный свет.

Мужчина попытался остановить BMW, но не справился с управлением (как он пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, перепутал педали тормоза и газа). Результат — совершение наезда на 38-летнего пешехода с детской коляской, в которой находился пятимесячный ребенок. Они пересекали проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

В ГАИ Минска уточняют, что с места ДТП, где работают автоинспекторы Московского РУВД столицы, пешеход и ребенок доставлены в медучреждение для обследования.

Тем временем стало известно, что водитель и два пассажира опрокинувшегося Volkswagen погибли в ДТП под Смолевичами.

Также в Минске судимый за убийство работник хосписа оформлял кредиты на умирающих людей.

А врачи рассказали о новых методах ранней диагностики и лечения онкологии в Беларуси: CAR-T-клеточная терапия, клетки-киллеры, дендритные клетки, анализ PanTum Detect.