Более десятка летевших в Сочи самолетов вынужденно ушли на запасные аэродромы

В пресс-службе отметили, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде, обслуживание пассажиров и авиакомпаний продолжается. Вылеты уже приземлившихся самолетов проходят планово, однако вылет обратных рейсов на судах, которые находятся на запасных аэродромах, будет задержан.