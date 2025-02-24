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В Волгограде потушили пожар в заброшенном общежитии на ул. Шауляйской

В Советском районе Волгограда произошло возгорание в заброшенном общежитии. Как сообщили V102.RU, в здании № 4 загорелись деревянные полы и вещи.

Сообщение о пожаре пришло на пульт диспетчера в 18:04. Пожар произошел на площади 50 квадратных метров. Потушить огонь пожарным удалось уже через 13 минут.

Предполагаемой причиной стало неосторожное обращение с огнем.

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