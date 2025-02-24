16-летняя девушка погибла под колесами Mercedes на севере Волгограда

Полиция рассказала подробности страшной аварии в Тракторозаводском районе Волгограда, где под колесами Mercedes вечером 23 февраля погибла 16-летняя девушка. Ее сбили на «зебре» напротив дома на улице Ополченской, 15.
— Водитель совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в главке МВД по региону.
Случилось смертельное ДТП в 18.05. Удар был настолько сильным, что девушка скончалась на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.