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16-летняя девушка погибла под колесами Mercedes на севере Волгограда

Смертельное ДТП случилось в Тракторозаводском районе.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция рассказала подробности страшной аварии в Тракторозаводском районе Волгограда, где под колесами Mercedes вечером 23 февраля погибла 16-летняя девушка. Ее сбили на «зебре» напротив дома на улице Ополченской, 15.

— Водитель совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в главке МВД по региону.

Случилось смертельное ДТП в 18.05. Удар был настолько сильным, что девушка скончалась на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.