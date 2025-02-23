Водитель иномарки насмерть сбила женщину на темной трассе в Ростовской области

В Ростовской области 34-летняя водитель иномарки сбила насмерть женщину, вышедшую на дорогу в темноте. Об этом вечером 23 февраля рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, все случилось около 18:39 на трассе Донской — Целина в Зерноградском районе. Предварительно, водитель Volkswagen Touareg (Фольксваген Туарег) наехала на пешехода, которая находилась посередине проезжей части.
— Погибшей приблизительно 40 лет, на ее одежде отсутствовали световозвращающие элементы, — отметили в Госавтоинспекции.
Жителям Дона напоминают: выходить на проезжую часть в темноте очень опасно. В вечернее время и ночью для безопасности нужно носить одежду со световозвращающими элементами.