В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО

Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина выкрикивает нацистские лозунги у одного из клубов в Кирове, высказывается против действий российской армии на Украине и проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Утверждается, что это боец местной лиги единоборств Матвей Леванов.
Как сообщили в региональном управлении МВД, молодой человек, который выражал свою принадлежность к запрещённой на территории РФ организации и высказывал негативное отношение к действиям Вооруженных сил России, был установлен и задержан сотрудниками кировской полиции во взаимодействии с Росгвардией. «Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
В свою очередь в бойцовской лиге Gas Fight сообщили, что исключили мужчину из своих рядов.
«Бойцовская лига Gas Fight — это не только зрелищные поединки, но и сообщество, основанное на уважении и принципах. Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight», — говорится в сообщении, размещённом на странице лиги в соцсети «ВКонтакте».