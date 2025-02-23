В Кирове задержали мужчину, оскорблявшего жену участника СВО

«Бойцовская лига Gas Fight — это не только зрелищные поединки, но и сообщество, основанное на уважении и принципах. Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight», — говорится в сообщении, размещённом на странице лиги в соцсети «ВКонтакте».