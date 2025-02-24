Суд на Урале арестовал троих обвиняемых в истязании девушек на автомойке

Синарский районный суд Каменска-Уральского принял решение о заключении под стражу всех троих фигурантов дела о похищении и жестоком обращении с девушками на автомойке, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
По данным правоохранительных органов, вечером 3 января группа молодых людей силой усадила девушек в автомобиль и доставила их на автомойку, расположенную на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском. Там потерпевших подвергли избиению, нанося удары по голове и телу. Среди пострадавших оказалась несовершеннолетняя. Как отмечал представитель областного управления МВД Валерий Горелых, причиной конфликта могли стать оскорбления в интернете. Все подозреваемые являются местными жителями и гражданами России, при этом один из них ранее уже был судим за кражу. Следственные органы предъявили им обвинения в хулиганстве, похищении человека и принуждении к действиям сексуального характера.
Заседания по выбору меры пресечения проходили в закрытом режиме. В воскресенье суд постановил поместить под стражу до 4 апреля старшего из обвиняемых — 21-летнего Давида Анашкина. Позднее аналогичное решение было вынесено в отношении 17-летнего фигуранта дела. Суд также удовлетворил ходатайство следствия об аресте третьего участника преступления, которому 16 лет. Все трое останутся в следственном изоляторе как минимум до начала апреля.
Ранее стало известно, что собственница мойки, где пытали девушек в Каменске-Уральском, Елена узнала обо всем из СМИ, полиция к ней не обращалась.