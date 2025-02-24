Экс-священника обвинили в хищении более 1 млрд рублей

«Иван Светлый вовлекал в инвестиционный фонд, обещая улучшение финансового положения. А если денег не было, предлагал оформить кредиты и, когда человек соглашался, сопровождал его в этом процессе очно или курировал онлайн. При возникновении трудностей Иван Светлый лично договаривался со знакомыми менеджерами в банках, просил их урегулировать одобрение кредита. Например, по его просьбе они помогали заемщикам получить справки о доходе, который превышал их реальный», — рассказали «Известиям» жертвы финансовой пирамиды экс-священника.
Одна из пострадавших, Анна Роскошая, уточнила, что полученные деньги Иван Светлый, по его словам, направлял на кредитование среднего бизнеса — автосалонов, заводов по производству детского питания или мясокомбинатов.
«После получения прибыли эти компании якобы выделяли ему определенную сумму, и он уже делил ее между своими вкладчиками. Но не было установленного процента, кому-то он отдавал 3% своей прибыли, кому-то — 10% и более», — добавила она.
Количество пострадавших, по их собственным оценкам, сейчас составляет около 70 человек. Но у Светлого, добавили они, было больше инвесторов — минимум 150 человек.