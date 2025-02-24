Экс-священника обвинили в хищении более 1 млрд рублей

«Иван Светлый вовлекал в инвестиционный фонд, обещая улучшение финансового положения. А если денег не было, предлагал оформить кредиты и, когда человек соглашался, сопровождал его в этом процессе очно или курировал онлайн. При возникновении трудностей Иван Светлый лично договаривался со знакомыми менеджерами в банках, просил их урегулировать одобрение кредита. Например, по его просьбе они помогали заемщикам получить справки о доходе, который превышал их реальный», — рассказали «Известиям» жертвы финансовой пирамиды экс-священника.