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Осколки от салюта в честь 23 февраля едва не покалечили жителей Владивостока

В администрации города прокомментировали ситуацию.

Источник: PrimaMedia.ru

Прошлой ночью небо в центре Владивостока озарил неожиданный салют. Судя по всему, в честь праздничного 23 февраля — Дня защитника Отечества. Но вместо того, чтобы радовать глаз, «шоу» создало реальную угрозу для прохожих: осколки неизвестного происхождения начали падать прямо на улицы, едва ли не на головы прохожим, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом в социальных сетях рассказал местный житель.

В Сети разлетелась информация о том, что центр города оказался покрыт обломками упаковки от фейерверка и весьма крупными осколками салюта. Один из горожан даже отметил, что фрагмент едва не поранил прохожего мужчину.

В ответ на растущие вопросы в администрации пояснили, что в этом году город не организовывал салют на 23 февраля.

Корреспондент ИА PrimaMedia запросил комментарий у полиции города. В ведомстве подтвердили, что ознакомлены с публикацией, однако на данный момент информации о начале проверки инцидента нет.

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