Осколки от салюта в честь 23 февраля едва не покалечили жителей Владивостока

Прошлой ночью небо в центре Владивостока озарил неожиданный салют. Судя по всему, в честь праздничного 23 февраля — Дня защитника Отечества. Но вместо того, чтобы радовать глаз, «шоу» создало реальную угрозу для прохожих: осколки неизвестного происхождения начали падать прямо на улицы, едва ли не на головы прохожим, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом в социальных сетях рассказал местный житель.