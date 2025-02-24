Наезды водителей на детей и на виадук расследуют в Приморье

О виновнике аварии известно, что его стаж управления ТС составляет 12 лет, в текущем году он уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД, штраф оплатил. Сейчас ему, помимо наказания за пьяную езду, грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью человека), по ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие ОСАГО) и по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). По указанным статьям проводится административное расследование.