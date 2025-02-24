Наезды водителей на детей и на виадук расследуют в Приморье

23 февраля 2025 года мужчина ремонтировал автомобиль Honda Stepwgn во дворе частного дома. Во время движения на машине под педаль попал коврик, что затруднило управление автомобилем, и он наехал на девочек 2015 и 2017 годов рождения. Детей госпитализировали с травмами.
Прокуратура проводит доследственную проверку по факту нелепого ДТП. Установлено, что водитель в момент происшествия был трезв.
Также вчера ДТП с пострадавшими произошло во Владивостоке: в районе Гоголевской развязки 38-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны Океанского проспекта, врезался в опору виадука около ТРЦ «Море». И водитель, и его 36-летний пассажир госпитализированы в отделение реанимации. У водителя взят расширенный анализ для химико-токсикологической экспертизы, полицейскими вынесено определение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Автомобиль возвращён собственнику.
О виновнике аварии известно, что его стаж управления ТС составляет 12 лет, в текущем году он уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД, штраф оплатил. Сейчас ему, помимо наказания за пьяную езду, грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью человека), по ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие ОСАГО) и по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). По указанным статьям проводится административное расследование.