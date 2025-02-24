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Жестоко избил и исчез: полицейские задержали разыскиваемого жителя Хабаровского края

Хабаровские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

Источник: Комсомольская правда

В пригороде Хабаровска задержали 26-летнего мужчину, который был в федеральном розыске. Его обвиняют в избиении знакомого. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Все случилось в апреле прошлого года в одной из квартир на улице Белорусской. Гость поссорился с хозяином, а потом избил его и сбежал. Пострадавший попал в больницу, эксперты подтвердили травмы средней тяжести.

«Мужчину нашли и завели уголовное дело, но он исчез и все это время скрывался. Недавно его задержали, суд отправил его в следственный изолятор», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.