Жестоко избил и исчез: полицейские задержали разыскиваемого жителя Хабаровского края

В пригороде Хабаровска задержали 26-летнего мужчину, который был в федеральном розыске. Его обвиняют в избиении знакомого. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Все случилось в апреле прошлого года в одной из квартир на улице Белорусской. Гость поссорился с хозяином, а потом избил его и сбежал. Пострадавший попал в больницу, эксперты подтвердили травмы средней тяжести.
«Мужчину нашли и завели уголовное дело, но он исчез и все это время скрывался. Недавно его задержали, суд отправил его в следственный изолятор», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.