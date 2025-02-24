Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае пожарные спасли из горящего дома 8 человек

За сутки в крае ликвидировали 12 пожаров.

Источник: МЧС РФ

За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 12 пожаров. Об этом рассказали в региональном МЧС. В Енисейске пожарные спасли 8 человек при возгорании в многоквартирном доме на улице Куйбышева. Огонь охватил несколько квартир и крышу здания на площади 200 квадратов.

22 огнеборца эвакуировали шесть взрослых и двоих детей, четверо горожан успели покинуть дом самостоятельно. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Всего же за неделю в регионе потушили 87 пожаров, погиб один человек, спасены — 19. Чаще всего возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем, короткого замыкания электропроводки, нарушений при эксплуатации печей.

пожары