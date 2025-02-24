В Красноярском крае пожарные спасли из горящего дома 8 человек

За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 12 пожаров. Об этом рассказали в региональном МЧС. В Енисейске пожарные спасли 8 человек при возгорании в многоквартирном доме на улице Куйбышева. Огонь охватил несколько квартир и крышу здания на площади 200 квадратов.