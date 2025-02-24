Пассажирка иномарки погибла в жестком ДТП с автогрейдером в Тулунском районе

Смертельная авария произошла 22 февраля около 20:00 на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе села Трактовое Тулунского района. Предварительно, 63-летний водитель автомобиля Jac, двигаясь со стороны Иркутска в Нижнеудинск, столкнулся со впереди движущимся грейдером, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону, в результате ДТП 38-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Водитель легковушки получил травмы.
Мужчина рассказал полицейским, что отправился в региональный центр рано утром, а в момент аварии возвращался назад.