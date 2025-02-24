Восемь уголовных дел возбудили в отношении главбуха из Слюдянки

Восемь уголовных дел возбуждено в отношении главного бухгалтера муниципального учреждения одного из муниципальных учреждений Слюдянки — возбуждено за воспрепятствование от исполнения решения суда. 45-летняя женщина платить долг по кредиту на сумму более 350 тысяч рублей со своей заработной платы не спешила. Она умышленно игнорировала требования судебного пристава-исполнителя, которым было вынесено постановление на удержание ее доходов в размере 50% в пользу взыскателей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Иркутской области.