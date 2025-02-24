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Восемь уголовных дел возбудили в отношении главбуха из Слюдянки

Женщина не платила долг по кредиту, а также фиктивно трудоустроила своего сына.

Источник: IrkutskMedia.ru

Восемь уголовных дел возбуждено в отношении главного бухгалтера муниципального учреждения одного из муниципальных учреждений Слюдянки — возбуждено за воспрепятствование от исполнения решения суда. 45-летняя женщина платить долг по кредиту на сумму более 350 тысяч рублей со своей заработной платы не спешила. Она умышленно игнорировала требования судебного пристава-исполнителя, которым было вынесено постановление на удержание ее доходов в размере 50% в пользу взыскателей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Иркутской области.

В ходе проверки бухгалтерии сотрудниками Управления было выявлено, что гражданка фиктивно трудоустроила на разные должности в муниципальное учреждение своего сына. Молодой человек фактически не работал, а его должностные обязанности выполнялись иными лицами без оплаты труда. Зарплата перечислялась на лицевой счет сына фигурантки, ей она распоряжалась по своему усмотрению, чем причинила ущерб бюджету учреждения. Материалы направлены в Следственное управление СКР по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).