Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ атаковали Рязанскую область, в районе НПЗ начался пожар

В настоящее время работает система ПВО.

Источник: АиФ Воронеж

Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по территории Рязанской области, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, целью атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод. Местные жители отмечают, что в регионе прозвучало несколько взрывов.

В ответ на угрозу была задействована система противовоздушной обороны. Сообщается, что в районе нефтеперерабатывающего предприятия вспыхнул пожар.

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России.