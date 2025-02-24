Беспилотники ВСУ атаковали Рязанскую область, в районе НПЗ начался пожар

Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по территории Рязанской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, целью атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод. Местные жители отмечают, что в регионе прозвучало несколько взрывов.
В ответ на угрозу была задействована система противовоздушной обороны. Сообщается, что в районе нефтеперерабатывающего предприятия вспыхнул пожар.
Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России.