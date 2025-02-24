Детей из застрявшего на трассе Башкирии автобуса заселили в здравницу.

Прошедшей ночью из-за ограничения движения на трассе Магнитогорск — Ира в Башкирии сотрудниками ГАИ был остановлен автобус с группой школьников. Группа в составе 39 детей, водителя и одного сопровождающего следовали из города Магнитогорска Челябинской области в село Акъяр Хайбуллинского района.
По информации пресс-службы МЧС по РБ, на месте было принято решение о размещении детей в здравнице города Сибая до наступления благоприятных погодных условий для продолжения движения. Всю группу обеспечили питанием.
Напомним, из-за сильной метели накануне в Башкирии было прекращено движение для всех видов транспортных средств на двух дорогах.
На участке Верхний Сарабиль — Кувандык в Зианчуринском районе и на участке Магнитогорск — Ира в Баймакском районе. Ориентировочное время снятия ограничения 8 часов утра 24 февраля.
В связи с ограничениями движения в Баймаке развернут пункт временного размещения. По состоянию на 6 утра в нем разместились 21 человек, в том числе 6 детей.