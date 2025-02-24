Автомобиль Ford насмерть сбил мужчину на дороге под Магнитогорском

Автомобиль сбил 35-летнего мужчину на автодороге «Обход Магнитогорска» в Верхнеуральском районе. От полученных травм пешеход скончался, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.
Смертельное ДТП случилось в девятом часу вечера 23 февраля на 54 километре автодороги. В снегопад 22-летний водитель Ford Focus сбил пешехода, который в сумерках шёл по проезжей части в попутном направлении. На мужчине была тёмная одежда без световозвращающих элементов.
«В результате ДТП мужчина-пешеход скончался на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.