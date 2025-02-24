Автомобиль Ford насмерть сбил мужчину на дороге под Магнитогорском

Смертельное ДТП случилось в девятом часу вечера 23 февраля на 54 километре автодороги. В снегопад 22-летний водитель Ford Focus сбил пешехода, который в сумерках шёл по проезжей части в попутном направлении. На мужчине была тёмная одежда без световозвращающих элементов.