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Автомобиль Ford насмерть сбил мужчину на дороге под Магнитогорском

Пешеход шёл по проезжей части в темноте.

Автомобиль сбил 35-летнего мужчину на автодороге «Обход Магнитогорска» в Верхнеуральском районе. От полученных травм пешеход скончался, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

Смертельное ДТП случилось в девятом часу вечера 23 февраля на 54 километре автодороги. В снегопад 22-летний водитель Ford Focus сбил пешехода, который в сумерках шёл по проезжей части в попутном направлении. На мужчине была тёмная одежда без световозвращающих элементов.

«В результате ДТП мужчина-пешеход скончался на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.