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Киоск с пиротехникой загорелся в Карталах

Сотрудники МЧС потушили пожар на 20 квадратных метрах.

В Карталах вечером 23 февраля вспыхнул павильон с пиротехникой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Загорелся киоск по продаже фейерверков рядом с ТЦ «Фрегат». Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения пламени на соседние строения.

На месте работали три единицы техники и 12 человек. Причину происшествия предстоит установить специалистам отделения дознания.

В ГУ МЧС уточнили, что в результате ЧП обошлось без пострадавших.

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