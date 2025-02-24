Киоск с пиротехникой загорелся в Карталах

В Карталах вечером 23 февраля вспыхнул павильон с пиротехникой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Загорелся киоск по продаже фейерверков рядом с ТЦ «Фрегат». Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения пламени на соседние строения.
На месте работали три единицы техники и 12 человек. Причину происшествия предстоит установить специалистам отделения дознания.
В ГУ МЧС уточнили, что в результате ЧП обошлось без пострадавших.