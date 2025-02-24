Водитель повредил автомобиль ДПС лопатой за штраф, выписанный за неправильную парковку

«Я поставил свой мотороллер в неположенном месте. Когда инспекторы составили на меня протокол, я разозлился и, не сдержав эмоций, нанес ущерб их автомобилю. Теперь я сожалею о своём поступке и обещаю, что подобного больше не повторится», — заявил он.