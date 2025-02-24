Водитель повредил автомобиль ДПС лопатой за штраф, выписанный за неправильную парковку

Нарушение и конфликт
Инцидент случился 9 февраля около 10:30 утра. Инспекторы дорожно-патрульной службы (ДПС) патрулировали территорию махалли Бустон на служебном автомобиле Lacetti. В ходе рейда они заметили, что мотороллер, принадлежащий местному жителю, был припаркован в зоне действия знака «Остановка запрещена». За это нарушение сотрудники составили административный протокол.
Однако водитель мотороллера не только отказался признать свою вину, но и перешёл к активным действиям: из багажника своего транспортного средства он достал лопату и, не сдержав эмоций, начал бить по переднему и заднему стёклам служебного автомобиля инспекторов. В результате машина получила значительные повреждения.
Последствия и наказание
После инцидента водитель признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.
«Я поставил свой мотороллер в неположенном месте. Когда инспекторы составили на меня протокол, я разозлился и, не сдержав эмоций, нанес ущерб их автомобилю. Теперь я сожалею о своём поступке и обещаю, что подобного больше не повторится», — заявил он.
Тем не менее, раскаяние не избавило нарушителя от ответственности. Дело было направлено в суд, который вынес постановление о его аресте на семь суток.