Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель повредил автомобиль ДПС лопатой за штраф, выписанный за неправильную парковку

Vaib.uz (Узбекистан. 24 февраля). В Шахрисабзе (Кашкадарьинская область) произошёл необычный инцидент: водитель мотороллера, не согласившись со штрафом за неправильную парковку, набросился с лопатой на служебный автомобиль инспекторов ДПС.

Нарушение и конфликт

Инцидент случился 9 февраля около 10:30 утра. Инспекторы дорожно-патрульной службы (ДПС) патрулировали территорию махалли Бустон на служебном автомобиле Lacetti. В ходе рейда они заметили, что мотороллер, принадлежащий местному жителю, был припаркован в зоне действия знака «Остановка запрещена». За это нарушение сотрудники составили административный протокол.

Однако водитель мотороллера не только отказался признать свою вину, но и перешёл к активным действиям: из багажника своего транспортного средства он достал лопату и, не сдержав эмоций, начал бить по переднему и заднему стёклам служебного автомобиля инспекторов. В результате машина получила значительные повреждения.

Последствия и наказание

После инцидента водитель признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.

«Я поставил свой мотороллер в неположенном месте. Когда инспекторы составили на меня протокол, я разозлился и, не сдержав эмоций, нанес ущерб их автомобилю. Теперь я сожалею о своём поступке и обещаю, что подобного больше не повторится», — заявил он.

Тем не менее, раскаяние не избавило нарушителя от ответственности. Дело было направлено в суд, который вынес постановление о его аресте на семь суток.