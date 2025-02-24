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Во Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех

Площадь пожара составила более 650 кв. м.

Источник: МЧС РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Деревообрабатывающий цех горит на площади более 650 кв. м в селе Колпь Владимирской области. Предварительно, пострадавших и погибших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«24 февраля в 01:32 мск в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цехе по адресу: Гусь-Хрустальный район, село Колпь, ул. Центральная, д. 2а. Предварительная площадь — 652 кв. м», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекаются 5 единиц техники и 16 человек личного состава.

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МЧС