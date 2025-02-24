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В самом центре Перми обокрали машину известного в городе ведущего

Автомобиль стоял прямо под камерой, но это не спасло.

Источник: 59.RU

В самом центре Перми в ночь на 22 февраля обокрали автомобиль известного в городе ведущего мероприятий Николая Баева, сообщил портал 59.RU.

Николай Баев рассказал изданию, что в ночь на субботу его машина была припаркована возле кафе на Ленина, 54 — ранее он вёл мероприятие неподалёку, и в автомобиль складывали подарки. Под утро двое неизвестных прямо под камерами забрались внутрь и украли ноутбук, другую технику и документы. Ведущий предполагает, что воры искали поблизости закладку и случайно заметили незапертый автомобиль — вероятно, дверь не до конца захлопнули, когда складывали в салон подарки.

По словам Николая Баева, из-за утраченного паспорта у него срываются командировки — на этом он может потерять порядка 300 тысяч рублей. Мужчина обещает вознаграждение за любую информацию о произошедшем.

Помимо двух молодых людей, которые непосредственно участвовали в краже, ищут и водителя белого автомобиля (предположительно, «Лада Гранта»), который также был на месте преступления, — один из преступников разговаривал с водителем.