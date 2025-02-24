В самом центре Перми обокрали машину известного в городе ведущего

Николай Баев рассказал изданию, что в ночь на субботу его машина была припаркована возле кафе на Ленина, 54 — ранее он вёл мероприятие неподалёку, и в автомобиль складывали подарки. Под утро двое неизвестных прямо под камерами забрались внутрь и украли ноутбук, другую технику и документы. Ведущий предполагает, что воры искали поблизости закладку и случайно заметили незапертый автомобиль — вероятно, дверь не до конца захлопнули, когда складывали в салон подарки.