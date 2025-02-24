Женщина-водитель погибла в ДТП на трассе Волгоград — Москва

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, трагедия случилась накануне в Городищенском районе. По предварительным данным, около 11.00 на 946-м километре федеральной трассы Волгоград — Москва женщина-водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2107 не справилась с управлением и влетела в световую опору.