Женщина-водитель погибла в ДТП на трассе Волгоград — Москва

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, трагедия случилась накануне в Городищенском районе. По предварительным данным, около 11.00 на 946-м километре федеральной трассы Волгоград — Москва женщина-водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2107 не справилась с управлением и влетела в световую опору.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «семерки» погибла от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи. 15-летний пассажир, находившийся в салоне транспортного средства, был доставлен в медицинское учреждение.
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 23 февраля в Тракторозаводском районе. 16-летняя девушка погибла под колесами иномарки.